На площади Компасси в центре города хотят воздвигнуть 13-этажное здание. Таллинн не поддерживает застройку

"Наше мнение, — подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, — остается неизменным еще с тех пор, как государство только собиралось продать принадлежащий ему участок недвижимости, и было высказано во всеуслышание еще тогда. Так что, приобретший участок собственник сознавал возможные риски. Застройка выставленного на аукцион как земля коммерческого назначения участка, мягко говоря, представляется маловероятной".

Там проходит пешеходная дорога, необходимая для движения. Об участке и его озеленении многие годы заботился город.

Акционерное общество, которое приобрело участок, предложило Таллиннскому департаменту городского планирования инициировать детальную планировку. Новиков констатировал, что данный случай аналогичен недавнему решению Эстонской железной дороги продать за три миллиона евро участок по улице Сууртюки, 12.

"Потенциальный покупатель, — подчеркнул он, — должен учитывать, что на этот участок распространяются жесткие ограничения, касающиеся охраны памятников старины.

Более десяти лет назад государство так же продало под жилищную застройку участок по улице Койду, 86, т.е. парк Видевику, хотя город сообщал Земельному департаменту, что парк там был и останется. Дошло до того, что окружной суд отменил решение о продаже.