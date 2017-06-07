На Певческом поле после капитального ремонта открыли радиовышку

На Певческом поле завершился капитальный ремонт радиовышки, сообщает Раэпресс.

Как сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, Певческое поле более 90 лет является домом Певческих праздников, которые во все времена были и остаются символом общности народа.

”Развитие Певческого поля затрагивает очень многих жителей Эстонии, — сказал Кылварт. — Содержать его в безукоризненном состоянии — наша общая обязанность, поэтому работы по приведению в порядок этой территории продолжатся в ближайшем будущем. Сегодня мы открыли обновленную радиовышку, а осенью начнется ремонт деревянного настила ракушки. В этом году в обновление Таллиннского Певческого поля будет инвестировано еще 853 840 евро, в том числе на ремонт ступеней трибуны, а также проектирование и лабораторный анализ, предваряющие ремонт крыши”.

В ходе ремонта были полностью заменены балконы, электрическая система, а также система вентиляции и обогрева помещения, канализация. Работы проводились в соответствии с требованиями охраны памятников архитектуры. Стоимость составила 532 800 евро, проект профинансировал Таллинн.

Восстановленная радиовышка получила современный, обновленный вид. Здание можно использовать для организации различных небольших мероприятий, и даже в качестве современного маленького офиса. Основная задача, которую выполняет строение — предложить предприятиям сферы связи и телекоммуникаций новейшие возможности для бесперебойной трансляции крупнейших мероприятий, таких как Певческие праздники. Радиовышка используется в качестве центра трансляции и станции для комментаторов.

Радиовышка — это историческое здание, являющееся важной частью архитектурного ансамбля Певческого поля, отсюда транслировались комментарии всех Певческих праздников. По проекту Алара Котли она была построена в 1960 году.