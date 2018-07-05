На песенных праздниках Латвии и Литвы министры культуры развивают сотрудничество балтийских стран

"Праздники песни и танца — это по-своему чудо, которое базируется на неотвратимой силе желания и собственной инициативы народа. Праздники песни и танца Эстонии, Латвии и Литвы могут быть построены очень по-разному, но их место в представительном списке духовного культурного наследия ЮНЕСКО у нас одно. Это напоминает нам об уникальности традиции в мире. Для того, чтобы праздники продолжались, нам нужно еще более тесно сотрудничать и обмениваться опытом. Процесс праздника должен поддерживаться оптимальным образом, а сами праздники — отличаться хорошей организацией. Все это есть в данном соглашении", — сказал министр культуры Индрек Саар перед визитом.

Балтийский культурный фонд с объемом годового бюджета в 300 000 евро, который будет учрежден подписанием министрами договора, также будет способствовать сотрудничеству балтийских стран в области культуры, помогать укреплять интернационализацию культуры Эстонии, Латвии и Литвы посредством проведения общих культурных мероприятий. Управление фондом будет осуществляться по очереди, трехгодичными циклами, администрированием фонда первым займется Эстонский культурный капитал.

Из трех балтийских стран самую старую традицию праздников песни и танца имеет Эстония — первый праздник песни был проведен в Тарту в 1869 году, в том празднике приняло участие примерно 900 певцов и исполнителей на музыкальных инструментах. Традиция праздников в Латвии началась в 1873 году в Риге при участии коллектива певцов и оркестрантов примерно из тысячи участников. В Литве традиция праздников песни и танца самая молодая — там первый большой праздник был проведен в 1924 году в Каунасе, на него приехало 86 хоров с примерно тремя тысячами певцов.

Сегодня во всех странах число участников достигает десятков тысяч, а в качестве публики посмотреть на праздники приходят сотни тысяч человек.