На песенных праздниках Латвии и Литвы министры культуры развивают сотрудничество балтийских стран

В конце этой недели министр культуры Индрек Саар будет находиться в праздниках песни и танца Латвии и Литвы. Министры культуры трех балтийских стран подпишут в воскресенье, 8 июля, в Риге договор, затрагивающий сохранение традиции песенных праздников трех стран, а также договор об учреждении Балтийского культурного фонда, сообщает Министерство культуры.
Визит министра культуры начнется в столице Литвы Вильнюсе, где в четверг, 5 июля, и в пятницу, 6 июля, пройдут представления праздника танца и будет проведен концерт песенного праздника. Гала-концерт латвийского песенного праздника пройдет в Риге в воскресенье, 8 июля. Праздники в обоих государствах посвящены 100-й годовщине государственности.
Подписываемый министрами культуры трех стран договор также связан с присутствием в представительном списке духовного культурного наследия ЮНЕСКО. Он создает общую для стран комиссию по сотрудничеству, которая будет заниматься осмыслением и развитием праздников, а также укреплением сотрудничества.