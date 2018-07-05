05.07.2018, 15:21

На песенных праздниках Латвии и Литвы министры культуры развивают сотрудничество балтийских стран

 (1)
rus.delfi.ee
EST
На песенных праздниках Латвии и Литвы министры культуры развивают сотрудничество балтийских стран
Foto: Rauno Volmar

В конце этой недели министр культуры Индрек Саар будет находиться в праздниках песни и танца Латвии и Литвы. Министры культуры трех балтийских стран подпишут в воскресенье, 8 июля, в Риге договор, затрагивающий сохранение традиции песенных праздников трех стран, а также договор об учреждении Балтийского культурного фонда, сообщает Министерство культуры.

Визит министра культуры начнется в столице Литвы Вильнюсе, где в четверг, 5 июля, и в пятницу, 6 июля, пройдут представления праздника танца и будет проведен концерт песенного праздника. Гала-концерт латвийского песенного праздника пройдет в Риге в воскресенье, 8 июля. Праздники в обоих государствах посвящены 100-й годовщине государственности.

Подписываемый министрами культуры трех стран договор также связан с присутствием в представительном списке духовного культурного наследия ЮНЕСКО. Он создает общую для стран комиссию по сотрудничеству, которая будет заниматься осмыслением и развитием праздников, а также укреплением сотрудничества.

"Праздники песни и танца — это по-своему чудо, которое базируется на неотвратимой силе желания и собственной инициативы народа. Праздники песни и танца Эстонии, Латвии и Литвы могут быть построены очень по-разному, но их место в представительном списке духовного культурного наследия ЮНЕСКО у нас одно. Это напоминает нам об уникальности традиции в мире. Для того, чтобы праздники продолжались, нам нужно еще более тесно сотрудничать и обмениваться опытом. Процесс праздника должен поддерживаться оптимальным образом, а сами праздники — отличаться хорошей организацией. Все это есть в данном соглашении", — сказал министр культуры Индрек Саар перед визитом.

ТОП

Балтийский культурный фонд с объемом годового бюджета в 300 000 евро, который будет учрежден подписанием министрами договора, также будет способствовать сотрудничеству балтийских стран в области культуры, помогать укреплять интернационализацию культуры Эстонии, Латвии и Литвы посредством проведения общих культурных мероприятий. Управление фондом будет осуществляться по очереди, трехгодичными циклами, администрированием фонда первым займется Эстонский культурный капитал.

Из трех балтийских стран самую старую традицию праздников песни и танца имеет Эстония — первый праздник песни был проведен в Тарту в 1869 году, в том празднике приняло участие примерно 900 певцов и исполнителей на музыкальных инструментах. Традиция праздников в Латвии началась в 1873 году в Риге при участии коллектива певцов и оркестрантов примерно из тысячи участников. В Литве традиция праздников песни и танца самая молодая — там первый большой праздник был проведен в 1924 году в Каунасе, на него приехало 86 хоров с примерно тремя тысячами певцов.

Сегодня во всех странах число участников достигает десятков тысяч, а в качестве публики посмотреть на праздники приходят сотни тысяч человек.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

05.07.2018
По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.
Подробнее


Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

05.07.2018
Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее

Больше, чем в Рийгикогу! Госдума РФ официально раскрыла размер пенсий и зарплаты депутатов

05.07.2018
Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия — 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью, передает "Интерфакс".
Подробнее

-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €

Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

05.07.2018
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Спор мэра Таллинна с комиссией по надзору за финансированием партий решится в суде

05.07.2018
Мэр Таллинна Таави Аас обратился в Таллинский административный суд для получения юридической оценки в споре с Комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), является ли публикация в газете "Столица" за пять месяцев до выборов заказной политической рекламой и запрещенным пожертвованием, сообщает Раэпресс.
Подробнее

Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее