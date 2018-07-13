13.07.2018, 16:12

На перекрестке улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ меняется движение

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Liiklusreguleerijate koolitus
Liiklusreguleerijate koolitusFoto: Andres Putting

С понедельника, 16 июля, когда начнется второй этап реконструкции перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, изменится организация движения на прилегающих участках. Эти изменения будут действовать до 22 июля, сообщает Раэпресс.

На направлении Мустамяэ — Юлемисте будут функционировать два ряда, в обратном — один. Движение по улице Тонди в направлении от центра города будет перекрыто. С улицы Рахумяэ при движении в сторону центра города можно будет поворачивать только направо. Все левые повороты на перекрестке будут запрещены. Объезд по окрестным улицам.

Поскольку в непосредственной близости от района работ оказываются такие важные учреждения, как детская больница, Северо-Эстонская региональная больница, Рахумяэское отделение полиции, то водителям следует быть особенно внимательными с учетом движения оперативного транспорта.

Автобусные линии 23 и 61 направляются в объезд. Автобус линии 23 пойдет в сторону Кадака по улицам Тонди, Линну, Нымме, Таммсааре и Рахумяэ с остановкаой на объезде Вястрику на улице Линну, а в сторону автобусной станции — по улицам Рахумяэ, Ретке, Нымме, Линну и Тонди с остановками на объезде Ластехайгла и Ретке на улице Ретке и Вястрику на улице Линну.

Автобус линии 61 пойдет в объезд по улицам Таммсааре, Рахумяэ, Тервизе, Электрони, Рахумяэ и Тервизе с временной остановкой Энергия на улице Рахумяэ после перекрестка с улицей Электрони.

В результате реконструкции на улице Таммсааре в направлении к улице Ярвевана появится еще один ряд, реконструируется освещение, обновятся подземные коммуникации. Срок завершения работ — 16 сентября. Улица Таммсааре полностью откроется для транспорта уже 31 августа. Стоимость работ — около 2 миллионов евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

13.07.2018
К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €


В Кохтла-Ярве идет сбор подписей за право дышать чистым воздухом

13.07.2018
На сайте народных начинаний ”Rahvaalgatus” с конца прошлой недели открыт сбор подписей под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!” и просит власти предержащие, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве.
Подробнее

Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

13.07.2018
Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.
Подробнее

ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

13.07.2018
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в эстонцах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее