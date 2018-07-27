На перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси изменится движение: ожидаются пробки!

Завтра, 28 июля, в связи с проводимыми на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси строительными работами будут введены изменения в организацию дорожного движения, сообщает Раэпресс.

Работы на перекрестке, в соответствии с планом, продлятся до 2 сентября. В это время для движения в каждом из направлений будет открыт один ряд. Строительные работы будут вестись между открытыми для движения рядами.

Работы могут привести к возникновению пробок, поэтому участникам движения рекомендуется использовать для объезда улицы Юхкентали, Туукри и Нарвское шоссе.

Просьба следовать указаниям временных дорожных знаков и учитывать, что движение будет затруднено, а значит, путь может занять больше времени.