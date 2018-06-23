23.06.2018, 18:12

На параде потеряли сознание семь человек, одну женщину доставили в больницу

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rus.delfi.ee
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На параде потеряли сознание семь человек, одну женщину доставили в больницу
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

На сегодняшнем параде в честь Дня победы упали в обморок семь человек, один из них из числа зрителей. Одну маршировавшую на параде женщину также доставили в больницу, но около 17 часов ее уже отпустили из больницы.

Младший штабной офицер отдела связей с общественностью Кайтселийта Мерле Норит сказала Delfi, что в самом по себе происшествии нет ничего необычного, такие вещи случаются, когда нужно часами стоять в большой толпе народа.

По словам Норит, преимущественно в помощи нуждались люди помоложе, в основном мужчины, однако в больницу доставили женщину. "На параде сразу у площадки была помощь, пять машин с медицинским оборудованием и командой, так что помощь получили сразу. Один человек получил тепловой удар, однако его уже через пару часов отпустили из больницы домой. Такие вещи случаются, когда в общей сложности два часа нужно стоять в строю. Люди помоложе склонны делать это более упорно".

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