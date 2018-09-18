На Пальяссааре появится новая улица — Лийвамадала

Она будет начинаться от улицы Пальяссааре и вести по искусственной насыпи на насыпной остров. Всего в акватории Паяльссаареской гавани и Таллиннской бухты намечены три таких острова, соединенных между собой. Автомобили будут попадать туда по насыпи, а пешеходы — еще и по мосту На искусственных островах запланировано строительство 9-этажного с одним подземным этажом, четрехэтажного с подземным этажом и одноэтажного зданий офисно-коммерческого назначения, гавани для яхт и приморского парка, а также птичьего островка.