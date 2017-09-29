На Пальяссааре открылась туристическая тропа с дощатым настилом

Сегодня в 14 часов состоятся открытие тропы с дощатым настилом на Пальяссааре и поход по ней, а также ознакомление с проектом NATTOURS.

Пальяссааре — одно из мест с наиболее сохранившейся дикой природой в Таллинне. Тропа с дощатым настилом позволит любителям природы открыть эти места для себя, не нанося ущерба ни растительному миру, изобилующему редкостями, ни фауне, в том числе нескольким сотням видов гнездящихся здесь птиц. Настил на тропе создан в рамках проекта NATTOURS, на странице которого в Фейсбуке можно получить подробную информацию об открытии тропы.