На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов

Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует.

На край пляжа Пальяссааре уже много лет ходит загорать голышом небольшая, состоящая в основном из мужчин компания.

Полуостров Пальяссааре становится все более популярным местом для прогулок и отдыха на природе для многих таллиннцев, некоторых из которых раздражает вид обнаженных людей.

"В связи с загорающими на полуострове Пальяссааре обнаженными людьми в течение последних двух лет к нам обращались в лучшем случае 2-3 раза, и делали это, как правило, журналисты. Так что пока мы не видим, чтобы этот вопрос был важен для местной общины, до тех пор районная управа не формирует точку зрения по этому вопросу", — прокомментировал Delfi старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.