09.07.2018, 13:30

На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов

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Риско Сепп
Риско Сепп
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Lend linna kohal
Lend linna kohalFoto: Andres Putting

Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует.

На край пляжа Пальяссааре уже много лет ходит загорать голышом небольшая, состоящая в основном из мужчин компания.

Полуостров Пальяссааре становится все более популярным местом для прогулок и отдыха на природе для многих таллиннцев, некоторых из которых раздражает вид обнаженных людей.

"В связи с загорающими на полуострове Пальяссааре обнаженными людьми в течение последних двух лет к нам обращались в лучшем случае 2-3 раза, и делали это, как правило, журналисты. Так что пока мы не видим, чтобы этот вопрос был важен для местной общины, до тех пор районная управа не формирует точку зрения по этому вопросу", — прокомментировал Delfi старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В последний раз в Таллинне районная управа Пирита выделяла нудистам прибрежную полосу в 2008 году. После этого у нудистов не было официального места для загорания ни в Таллинне, ни в его ближайших окрестностях.

Нудизм в Эстонии возможен только на пляжах Пярну и Нарва-Йыэсуу.

По словам пресс-секретаря города Пярну, загорать голышом — историческая традиция Пярну. Но есть только женская зона, у мужчин нет возможности загорать обнаженными. Здесь тоже речь идет просто о почитании традиции, а не о соблюдении закона.

"По закону мы никому проходить по берегу моря запретить не можем. Просим все относиться с пониманием, что такая зона у нас в Пярну есть. У нас установлены таблички. Я считаю, что это все-таки так, что мужчины понимают, какая зона таким образом отмечена табличками", — сказал Delfi пресс-секретарь города Пярну.

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В Нарва-Йыэсуу расположен единственный официальный нудистский пляж, где ждут как женщин, так и мужчин. "Нудистский пляж находится немного за пределами города и представляет собой 400-метровую прибрежную полосу, которая вмещает около 50 поклонников нудизма", — подтверждает представитель города.

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