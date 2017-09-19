На отмывку Горхолла от самодеятельности Сультса уйдет около 10 000 евро

Удаление суперграфики с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недели. Отмывка фасад займет около трех недель, и на нее уйдет примерно 10 000 евро.

Очистительные работы выполняет фирма Soodablast OÜ. На прошлой неделе было проведено тестирование, чтобы выяснить самый эффективный для очистки и менее разрушительный для здания метод.

На сайте фирмы указано, что цена за очищение от граффити составляет два евро за квадратный метр. Учитывая, что суперграфикой покрыли около 5000 квадратных метров фасада, стоимость очистительных работ составит примерно 10 000 евро. Так как здание будут отмывать двумя разными методами, то цена может вырасти.

Департамент охраны памятников старины отмечает, что не занимается финансовой стороной вопроса, и посоветовал узнать точную стоимость работ по удалению краски у Мярта Сультса, который был изначальным инициатором нанесения картины на фасад здания.

Сам Мярт Сультс (Центристская партия) не видит никаких нарушений в своей деятельности.

Изначально Сультс получил от города 25 000 евро для реализации проекта. Таким образом он собирался сэкономить деньги налогоплательщиков, придумав на время председательства Эстонии в ЕС нанести на фасад суперграфику, вместо того, чтобы каждую неделю тратить деньги на отмывание Горхолла от новых вульгарных рисунков.