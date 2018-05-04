На "отлично" "Тотальный диктант" написали меньше шести тысяч человек

"Тотальный диктант-2018" и TruD (тест для изучающих русский язык как иностранный) написали больше 250 тысяч человек, высший балл получили менее 6 тысяч человек, сообщили организаторы акции. Акция прошла в том числе и Эстонии.

Традиционно диктант разделен на три части, которые читают в разных часовых поясах.

"В каждой из частей было по одному месту, где орфографические ошибки допустили около половины писавших диктант, а также два-три места, в которых ошибки допускали около 20% участников", — говорится в сообщении.

Самыми сложными для написания оказались: в первой части — сочетание "давно не чищенный" (46% ошибок); во второй части — "не спеша" (46% ошибок); в третьей части — "мимо струганых / строганых заборов" (53% ошибок).

"Это не рекорд по ошибкам. В 2015 г. неправильное написание слов "вполоборота" и "вполуха" встречалось гораздо чаще (78% и 71% соответственно).

Во второй и третьей частях диктанта встретилось одно и то же слово "чересчур", ошибки в котором допустили 22% и 23% писавших соответственно.