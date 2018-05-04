04.05.2018, 14:44

На "отлично" "Тотальный диктант" написали меньше шести тысяч человек


rus.delfi.ee
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Totalnõi Diktant 2018 Tallinnas Alexela kontserdimajas
Totalnõi Diktant 2018 Tallinnas Alexela kontserdimajasFoto: Taavi Sepp

"Тотальный диктант-2018" и TruD (тест для изучающих русский язык как иностранный) написали больше 250 тысяч человек, высший балл получили менее 6 тысяч человек, сообщили организаторы акции. Акция прошла в том числе и Эстонии.

Традиционно диктант разделен на три части, которые читают в разных часовых поясах.

"В каждой из частей было по одному месту, где орфографические ошибки допустили около половины писавших диктант, а также два-три места, в которых ошибки допускали около 20% участников", — говорится в сообщении.

Самыми сложными для написания оказались: в первой части — сочетание "давно не чищенный" (46% ошибок); во второй части — "не спеша" (46% ошибок); в третьей части — "мимо струганых / строганых заборов" (53% ошибок).

"Это не рекорд по ошибкам. В 2015 г. неправильное написание слов "вполоборота" и "вполуха" встречалось гораздо чаще (78% и 71% соответственно).

Во второй и третьей частях диктанта встретилось одно и то же слово "чересчур", ошибки в котором допустили 22% и 23% писавших соответственно.

Акция проходила в 76 странах мира на 3,2 тыс. площадках в 1021 населенном пункте. Больше всего участников собралось в Москве (20 тыс.), Санкт-Петербурге (10,2 тыс.) и Новосибирске (7 тыс.). Из не российских городов на первом месте по числу участников остается Таллинн (2,3 тыс.), второе и третье место — за населенными пунктами на юго-востоке Украины — Луганском (1,25 тыс.) и Макеевкой (1 тыс.). В интернете диктанта написали 24,4 тыс. человек.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих. По словам организаторов, цель акции — показать важность грамотности и объединить всех, кто любит русский язык. Тексты для диктанта пишут известные писатели; в 2018 году его автором стала писательница Гузель Яхина.

ТОП

Первый "Тотальный диктант" провели студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году, за почти 15 лет своего существования акция стала международной. Организует акцию фонд "Тотальный диктант" силами волонтеров и активистов в разных уголках планеты.

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