На осенних каникулах в Таллинне пройдет много интересных мероприятий

С субботы, 21 октября, детей ожидают первые школьные каникулы в этом году, в рамках которых пройдет много интересных мероприятий. Состоятся городские лагеря, мастер-классы и тематические дни, а также можно будет бесплатно принять участие в спортивных и танцевальных тренировках, сообщает Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.

Интересную программу подготовили музеи, школы по интересам, спортивные клубы и молодёжные центры. Желающие смогут участвовать как в разовых мастер-классах, так и посетить серию мероприятий, которые пройдут в течение всей недели, а также и городские лагеря. Таким образом, можно будет распланировать всю неделю.

К примеру, Кадриоргский детский музей Мийамилла на осенних каникулах приглашает русскоязычных детей от 8 до 11 лет принять участие в музейном ночном лагере. В этот раз предлагают совершить поход за новыми знаниями и практическими навыками, пройдя по тропам природы. Бережно относиться к природе, познать ее, научиться элементарным навыкам выживания в диких условиях — детям помогут настоящие скауты! А о разнообразии животного мира Эстонии узнают, посетив образовательную программу Эстонского музея природы. Подробнее о городском лагере можно узнать на сайте Кадриоргского детского музея Мийамилла.

Ласнамяэская школа по интересам тоже проводит городской лагерь для русских детей, но уже для 7-10-летних. В программе: ежедневные приключения, походы, пикники, выживание в экстремальных ситуациях и квесты, творческие мастерские, экскурсии. В конце смены ребенок получает походный подарок. Подробнее об этом лагере читайте на сайте Ласнамяэской школы по интерсам.

Среди таллиннских школ по интересам городские лагеря организует и Мустамяэский дом детского творчества. В этот раз можно будет выбрать среди двух городских лагерей: ”Я — здоров” и ”Мастера на все руки”, куда приглашают учеников начальных классов. Все мероприятия пройдут на двух языках. Подробная информация доступна на сайте Мустамяэского дома детского творчества.

С понедельника, 23 октября, стартует программа школьных каникул и в молодежных центрах. В центрах досуга Козе и Мяхе можно будет мастерить поделки из даров осени, а также подготовиться к Хэллоуину. В молодежном центре Кристийне ребят ознакомят с миром анимации и научат создавать короткометражные мультфильмы. А в недавно открывшемся молодежном центре Валдеку каникулы будут посвящены театру и созданию пальчиковых кукол.

Таллиннская центральная библиотека ожидает в гости больших и маленьких книголюбов. Вместе будут играть в настольные игры, читать приключенческие рассказы, смотреть мультфильмы, отгадывать загадки, мастерить и т.д. Все эти мероприятия пройдут в филиалах центральной библиотеки. Программа доступна на сайте Таллиннской центральной библиотеки.

Мероприятия в библиотеках и молодежных центрах бесплатные (исключая городские лагеря).

С подробной программой школьных каникул можно ознакомиться на молодежном портале Таллинна http://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/kanikuly

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта собирает и распространяет информацию о мероприятиях, проводимых на школьных каникулах.