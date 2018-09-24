На одном из самых больших перекрестков района Кристийне увеличена пропускная способность

Для увеличения пропускной способности транспорта, на перекрестке была сделана дополнительная полоса движения, а также были установлены новые системы уличного освещения и светофоров. Были улучшены линии водоснабжения и канализации, благодаря финансированию AS Tallinna Vesi.

”Это крайне важный перекресток, потому что многие перемещаются по нему на работу, домой, в детский сад или школу. По сравнению с предыдущей ситуацией, условия трафика улучшаются из-за увеличения пропускной способности перекрёстка, за счёт дополнительной полосы движения. Повысилась безопасность за счёт нового уличного освещения и системы светофоров”, — прокомментировал старейшина района Кристийне, Яанус Рийбе.

Проектная документация для реконструкции перекрёстка была подготовлена фирмой K-Projekt AS. Строительные работы проводились фирмой AS TREF Nord. По контракту, стоимость работ составила 1,97 млн. евро.