24.09.2018, 17:33

На одном из самых больших перекрестков района Кристийне увеличена пропускная способность


rus.delfi.ee
EST
На одном из самых больших перекрестков района Кристийне увеличена пропускная способность
Pressifofo

Работы по реконструкции перекрёстка А.Х.Таммсааре — Тонди — Рахумяе теэ завершены, перекрёсток полностью открыт для движения.

Для увеличения пропускной способности транспорта, на перекрестке была сделана дополнительная полоса движения, а также были установлены новые системы уличного освещения и светофоров. Были улучшены линии водоснабжения и канализации, благодаря финансированию AS Tallinna Vesi.

”Это крайне важный перекресток, потому что многие перемещаются по нему на работу, домой, в детский сад или школу. По сравнению с предыдущей ситуацией, условия трафика улучшаются из-за увеличения пропускной способности перекрёстка, за счёт дополнительной полосы движения. Повысилась безопасность за счёт нового уличного освещения и системы светофоров”, — прокомментировал старейшина района Кристийне, Яанус Рийбе.

Проектная документация для реконструкции перекрёстка была подготовлена фирмой K-Projekt AS. Строительные работы проводились фирмой AS TREF Nord. По контракту, стоимость работ составила 1,97 млн. евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Tallink об инциденте с гражданкой Казахстана: билет можно приобрести без документа, совершить чек-ин — нельзя

24.09.2018
В субботу Delfi писал о том, как из-за забытой ID-карты имеющую ВНЖ в Эстонии гражданку Казахстана не только не пустили на оплаченный рейс в Финляндию, но еще и выписали штраф. При этом она утверждала, что постоянно покупает билеты на паром без ID-карты. Delfi обратился за комментарием к фирме Tallink, которая осуществляет рейсы из D-терминала.
Подробнее




МНЕНИЕ: Самая большая опасность, грозящая Эстонии – коалиция с EKRE

24.09.2018
Мне нравится плюрализм в эстонской политике и то, что правительство одной партии нам не грозит – ни одной партии не под силу обеспечить себе абсолютное большинство голосов в парламенте страны. Да, правящие коалиции в результате сменяются чаще, к тому же это замедляет и осложняет процесс принятия решений. Зато есть уверенность, что правительство не ударится в какую-нибудь крайность.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321002
178,20 €
106,92 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €

Убийство в волости Тапа: мать мертва, отец под стражей. Что станет с детьми?

24.09.2018
В прошлый четверг в в деревне Йоотме в волости Тапа произошла трагедия: мужчина убил свою бывшую жену. У пары осталось трое несовершеннолетних детей, которые сейчас, по словам работников соцотдела волости, находятся под присмотром.
Подробнее

Открытое обращение Кылварта к президенту Кальюлайд: неэстонцы — "брак" и "раковая опухоль"? В Эстонии растет толерантность к разжиганию ненависти

24.09.2018
Председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт обратился в открытом письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд и призвал ее высказаться на тему того, как в последнее время в эстонском обществе относятся к национальным меньшинствам
Подробнее


Еврокомиссия подает на Польшу в Европейский суд

24.09.2018
Сегодня Еврокомиссия решила подать иск в Европейский суд против Польши в связи с тем, что новый закон о Верховном суде страны нарушает принцип независимости судебных органов, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Подробнее