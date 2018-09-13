13.09.2018, 07:00

На один день проезд на общественном транспорте в Таллинне станет бесплатным для всех

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rus.delfi.ee
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Uus trammiliin lennujaama
Uus trammiliin lennujaamaFoto: Andres Putting

Согласно распоряжению Таллинской городской управы, в День, свободный от автомобиля, 22 сентября, проезд на общественном транспорте будет бесплатным для всех линиях единой билетной системы Таллинна, сообщает Раэпресс.

Все пассажиры, которые валидируют право на проезд единой карточкой или иным зарегистрированным в системе продажи билетов носителем, едут в этот день бесплатно, и валидатор им билет не продает.

Таллинн — один из 1600 европейских городов, где проводится Неделя подвижности, и седьмой год у нас проводится месячник экологичного движения.

В День, своббодный от автомобиля, перекрывается для транспорта бульвар Каарли от перекрестка улиц Тынисмяги и Тоомпеа до Нарвского шоссе. В это же день проводятся уже традиционные соревнования по ориентированию на общественном транспорте.

Tallinn Hockey weekend
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