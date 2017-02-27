На оборудовние Русского театра лифтом и креслами для людей с ограниченными возможностями собрано 17 234 евро

В течение января этого года ПБК проводил благотворительную кампанию по сбору средств для оборудования Русского театра лифтом и специальными креслами для людей с ограниченными возможностями. Все желающие могли присоединиться к акции, позвонив по специальному телефонному номеру.

Сегодня в Русском театре подвели итоги: благодаря неравнодушным людям всего за один месяц благотворительной кампании удалось собрать 17 234,2 евро.

Эта сумма лишь на 100 евро меньше необходимого бюджета: по проекту на оборудование театра всем необходимым для людей с ограниченными возможностями требуется 17 332,87 евро. Пожертвования пойдут на установку инвалифтов внутри театра, для входа в Малый зал, на покупку и установку специальных кресел для людей в инвалидных колясках.

Благотворительный проект поддержала телекоммуникационная компания Telia. Также к акции присоединился и оператор мобильной связи Tele2. Стоимость звонка для пожертвований составляла 1 евро. Кроме того, входе кампании все желающие могли перевести любую сумму непосредственно на счет театра.

Тыну Ленсмент, директор театра: ”Мы бесконечно благодарны всем организаторам этой значительной акции, всем ее участникам; некоторые зрители приходили прямо в театр, чтобы внести какую-то сумму в поддержку проекта, спасибо им! Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями могли комфортно себя чувствовать в нашем театре; важно, что общественность считает наши спектакли достойными повышенного внимания. Каждой постановкой мы стараемся оправдывать доверие зрителей. И мы постоянно ищем и находим возможности для улучшения технической оснащенности театра — как самостоятельно, так и с помощью наших доброжелателей и спонсоров."