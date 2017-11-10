На обеспечение быстрым интернетом редконаселенных районов Эстонии объявят конкурс

Члены кабинета министров поддержали в четверг предложение Министерства экономики и коммуникаций объявить открытый конкурс для организации проекта по обеспечению быстрым интернетом редконаселенных районов, где сегодня отсутствует сеть и куда частный сектор не заинтересован инвестировать, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Министру предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало была поставлена задача вместе с Департаментом конкуренции и Департаментом технического надзора разработать условия конкурса.

Субсидии для обеспечения всей Эстонии быстрым интернетом станут доступны в следующем году, претендовать на них могут все предприятия, которые хотят инвестировать в проведение оптиковолоконных кабелей в сельские районы.

При организации конкурса исходят из постановления Европейской комиссии, конкурс распространяется на все регионы Эстонии, где сегодня отсутствует сеть и куда не намерен прийти с инвестициями частный сектор.

”Правительство считает, что у всех жителей Эстонии должен быть доступ к качественному интернет-соединению, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Людям должно быть удобно пользоваться цифровыми государственными услугами и заниматься бизнесом даже в том случае, если они живут в редконаселенных районах. Сегодня это пока еще не так”.

Министр инфотехнологий и предпринимательства Урве Пало объяснила, что, поскольку частный сектор продемонстрировал интерес к инвестициям в развитие широкополосной связи, было бы неразумно использовать для этого деньги налогоплательщиков. ”Раньше мы могли бы себе позволить на выделенные из госбюджета 20 миллионов покрыть кабельным соединением три или четыре уезда. В сотрудничестве с предпринимателями мы можем провести кабель в сельские районы по всей Эстонии, так что ни один уезд не должен будет ждать”, — объяснила она.

Развитие необходимой инфраструктуры планируется завершить к 2022 году. Ранее из средств Европейского союза поддерживалось проведение базовой интернет-сети в небольшие населенные пункты, но из этих средств не разрешалось финансировать проведение кабеля к отдельным домам. Так называемый ”Проект последней мили” позволяет провести соединения от базовой сети к жилым домам и предприятиям, где сегодня нет интернета или он недостаточно мощный. Объем проекта 20 миллионов, 10 миллионов из них будут инвестированы уже в 2018 году.