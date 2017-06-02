На НТВ не различают Латвию и Эстонию

Первого июня на телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи ”Место встречи”. Помимо прочего, в ней обсуждалась и ”анализировалась” высылка двух российских дипломатов из Эстонии. НТВ ссылалось на статью на латвийском Delfi, которая там не опубликована.

В видеосюжете цитировали журналиста русского Delfi в Эстонии Романа Викулова: ”Несколько источников Delfi указывают на то, что разговор дипломатов с городским главой записывался и дипломатическая нота — это реакция эстонского МИД на риторику генконсула и консула при обсуждении вопроса судьбы памятника, но на какую именно, пока неизвестно”.

Статья ”Высылка российских дипломатов из Эстонии может быть связана с ситуацией вокруг памятника советским летчикам” была опубликована на русскоязычном Delfi в Эстонии 26 мая.

На латвийском Delfi этой статьи к настоящему моменту нет.