На Новый год по восточному календарю в Таллинне пройдет Неделя Пекина

Состоялась встреча рабочих групп Таллинна и Пекина для обсуждения празднования китайского Нового года в Таллинне в будущем году, сообщает Raepress.

Решено, что впервые помимо главного события, концерта 17 февраля на площади Вабадузе, пройдет еще ряд мероприятий под общим названием "Неделя Пекина".

В ее программе, в частности, товарищеский матч по хоккею юношеских команд (U 12) и выставка о достопримечательностях Пекина.

Как отметил руководитель китайской делегации г-н Сун Бо, впервые культурная программа дополнена мероприятиями в области спорта и экономики. Он выразил надежду, что это послужит укреплению связей между двумя столицами, и заявил, что "Неделя Пекина" станет вкладом в торжества, посвященные 100-летию Эстонской Республики.

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп поблагодарил за расширенную программу, которую намерены привезти в Таллинн друзья из Пекина.

Неделю решено разбить на две части: экономические и спортивные встречи — с 5 по 7 февраля, концерт с выставкой под открытым небом и ледовыми скульптурами — 17 февраля.