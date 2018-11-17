На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

Монумент спроектировало в 2007 году и построило в 2008 году чешское предприятие Sans Souci. Уже тогда стало ясно, что указанных в договоре 3,5 млн евро не хватит.

Из-за возникнувших при постройке проблем тогдашний министр обороны Яак Аавиксоо решил перенести открытие памятника на 2009 год. В итоге стоимость строительства обошлась почти в два с половиной раза больше — 8,5 млн евро.

В 2010 году выяснилось, что вентиляция памятника из стеклянных пластин не работает, также нужно было отремонтировать освещение. Ремонт обошелся в 895 000 евро, из которых около 700 млн Эстония востребовала с Sans Souci, что чехи выплатили лишь к 2016 году.

Вскоре пришлось ремонтировать склон памятника, лестницу и подходящие к нему дорожки, заменить гранитные плиты сзади и вновь обновить освещение, а затем исправить повреждения на фасаде, и в итоге в этом году замена плитки на лестнице, реконструкция освещения у основания памятника и установка новых деталей из стекла.

Всего ремонт памятника за последний десяток лет обошелся в 1,5 млн евро, а кроме того на поддержание памятника каждый год уходит как минимум 50 000 евро.

Сейчас же памятник снова закрыт на ремонт — идет замена деталей корпуса. Ремонт должен закончится к 17 декабря.

Сколько денег ушло на памятник в каждом году?