17.11.2018, 16:29

На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро

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Айн Алвела
Айн Алвела
 
EST 197
На неудачно построенный Монумент Победы каждый год уход более сотни тысяч евро
Foto: Andres Putting

Монумент Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе постоянно нуждается в ремонта. Даже сейчас, в 100-летие Эстонии, он стоит запакованный в строительные леса, пишет Maaleht. Сколько денег уже вытянул неудачно построенный памятник из государственной казны?

Монумент спроектировало в 2007 году и построило в 2008 году чешское предприятие Sans Souci. Уже тогда стало ясно, что указанных в договоре 3,5 млн евро не хватит.

Из-за возникнувших при постройке проблем тогдашний министр обороны Яак Аавиксоо решил перенести открытие памятника на 2009 год. В итоге стоимость строительства обошлась почти в два с половиной раза больше — 8,5 млн евро.

В 2010 году выяснилось, что вентиляция памятника из стеклянных пластин не работает, также нужно было отремонтировать освещение. Ремонт обошелся в 895 000 евро, из которых около 700 млн Эстония востребовала с Sans Souci, что чехи выплатили лишь к 2016 году.

Вскоре пришлось ремонтировать склон памятника, лестницу и подходящие к нему дорожки, заменить гранитные плиты сзади и вновь обновить освещение, а затем исправить повреждения на фасаде, и в итоге в этом году замена плитки на лестнице, реконструкция освещения у основания памятника и установка новых деталей из стекла.

Всего ремонт памятника за последний десяток лет обошелся в 1,5 млн евро, а кроме того на поддержание памятника каждый год уходит как минимум 50 000 евро.

Сейчас же памятник снова закрыт на ремонт — идет замена деталей корпуса. Ремонт должен закончится к 17 декабря.

Сколько денег ушло на памятник в каждом году?

• 2007 — 58 088 € на организацию конкурса.
• 2008 — 8,5 млн € на строительство.
• 2009–2011 — 895 000 € на ремонт, из которых чехи оплатили 696 828,84 €.
• 2014 — 72 000 € на ремонт.
• 2015 — 75 000 € на ремонт.
• 2017 — 76 000 € на ремонт.
• 2018 — 285 000 € на ремонт.
• + каждый год 50 000 € на его поддержание

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