"На нас давят". Избирательный союз Сависаара может стать партией

Сегодня Эдгар Сависаар путем публичной рассылки выразил свое мнение относительно решения руководства Центристской партии об исключении из партии 32 человек. Помимо прочего, в письме Сависаар намекал на возможное создание новое партии.

”Невольно кажется, что на меня и на некоторых других однопартийцев систематически давят, покуда у нас не останется иного выхода, кроме как создать для защиты своих избирателей новую партию”, — написал Сависаар.

”18 сентября состоится конгресс нашего избирательного союза, на котором мы сформируем позицию по данному вопросу и обсудим дальнейшие перспективы”.

Полностью письмо можно прочитать здесь.