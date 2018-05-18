На народном забеге в парке Паэ можно сдать кровь и стать генным донором

Для того, чтобы стать генным донором, следует заполнить форму согласия и сдать кровь на пробу. Свое согласие стать генным донором можно подтвердить дигитальной подписью с помощью ID-карты или Mobiil-ID в электронной среде www.geenidoonor.ee. Стать генным донором может любой еще не присоединившийся к генному фонду житель Эстонии старше 18 лет, у которого есть эстонский личный код.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева отметила, что само соревнование для всех бесплатно, но на месте участники смогут помочь Детскому фонду клиники Тартуского университета. ”Пожертвования будут направлены на улучшение нарушенных функций тяжело больных детей, нуждающихся в развивающей терапии, а также на развитие их способности самим справляться с ежедневными делами”, — добавила Юферева.

Найти информацию и зарегистрироваться для участия в забеге можно на страничке в Facebook или www.stamina.ee.

Те, кто не сможет прийти в этот день в парк Паэ, могут сдать генную пробу с понедельника по пятницу в крупнейших больницах, а также в лабораториях SYNLAB по всей Эстонии. В Ласнамяэ сдать пробу можно в Ласнамяэском доме здоровья (Линнамяэ теэ, 3). Другой вариант — посетить расположенную в центре города лабораторию SYNLAB (ул. Веэренни, 53а). С расположением и графиком работы всех пунктов приема крови можно ознакомиться на www.geenidoonor.ee.

В конце прошлого года правительство республики решило дать стимул развитию персонализированной медицины в Эстонии, выделив в 2018 году 5 млн евро на совместный генный проект Эстонского генного фонда Тартуского университета, Института развития здоровья и Министерства социальных дел. Проект реализуется на основании Закона об исследовании генов человека. Цель проекта — собрать в этом году генные пробы у 100 000 человек и составить на основании собранных данных личные генетические паспорта с тем, чтобы впоследствии внедрить генетические данные в инфосистему здравоохранения.