На народном забеге в парке Паэ можно сдать кровь и стать генным донором

В рамках III народного забега в парке Паэ у всех желающих будет возможность стать генным донором, сдав образец крови для генетического анализа в палатке SYNLAB.
Стартовавший в начале апреля cбор 100 000 генетических проб выходит на следующий этап — всех желающих стать генным донором, в том числе спортсменов до начала забега, ждут 23 мая с 16 до 18 часов в палатке SYNLAB (расположенной за зданием районной управы Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54). Детские забеги начинаются в 17:30, основной забег на дистанцию 4,8 км — в 18:30.
У генного донора берется 6 мл крови. Бронировать время заранее не требуется, кровь можно будет сдать в порядке живой очереди. Вся процедура бесплатна и занимает считаные минуты. Для сдачи крови можно, но не обязательно, ограничиться от употребления пищи и жидкостей за 4-6 часов до сдачи генетической пробы. В палатке у специалистов SYNLAB также можно будет получить консультацию о возможностях прохождения медосмотра в лаборатории.