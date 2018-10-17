17.10.2018, 08:14

На мызе Сака будет открыт памятник репатриации прибалтийских немцев

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rus.delfi.ee
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На мызе Сака будет открыт памятник репатриации прибалтийских немцев
Saka mõis.Foto: Ekspress Meedia OÜ

18 октября исполняется 79 лет с того дня, когда первый пароход с переселенцами вышел из Таллинна. В этот день на мызе Сака будет открыт памятник Umsiedlung, а также состоится конференция, посвященная репатриации прибалтийских немцев, значится в пресс-релизе.

Памятник Umsiedlung — это подарок владельцев мызы Сака, Эха и Тыниса Каасика, к 100-летию Эстонской Республики, с целью вспомнить репатриацию прибалтийских немцев из Эстонии и Латвии. Авторами сооруженного по частной инициативе памятника являются Simson von Seakyll (Айвар Симсон) и архитектор Калле Рыымус.

По словам Тыниса Каасика, памятник должен напоминать о вкладе этноса прибалтийских немцев в развитие Эстонии и Ливонии. ”Пусть этот памятник указывает на созданное и оставленное здесь прибалтийскими немцами наследие, будь то культура или художественные произведения, памятники архитектуры, более чем тысяча зданий мыз и парков вокруг них. Вклад прибалтийских немцев и созданное ими оказывало помощь в строительстве Эстонского государства как в период между войнами, так и в последние 25 лет”, — сказал Каасик. Памятник является и подарком к 100-летию Эстонской Республики, а также знаком благодарности за возможность жить в собственном государстве, фундамент которого помогали закладывать многочисленные поколения прибалтийских немцев и поддержку которых мы ощущали также при восстановлении собственного государства, добавил он.

Мыза Сака и Общество культуры прибалтийских немцев в Эстонии организуют в Сака посвященную открытию памятника конференцию, где темами обсуждения будут — почему уехали, кто переселялся во вторую волну, и что стало с художественными коллекциями и семейными альбомами прибалтийских немцев и другое. По словам доктора исторических наук Олева Лийвика, мыза Сака является символическим местом для обсуждения репатриации прибалтийских немцев. ”В 1939 году из Сака в Германию отправились последние владельцы мызы Löwis of Menar, которые, несмотря на земельную реформу и отчуждение мыз в 1919 году, оставались в своих родных местах. Говоря о репатриации прибалтийских немцев, мы должны думать о значении дома и родины и осознавать, что прибалтийские немцы были первыми, кто из-за войны потеряли свою родину”, — сказал Лийвик. По его словам, говоря о репатриации прибалтийских немцев, возникает и извечный вопрос о надежде и безнадежности.

Репатриация прибалтийских немцев (на немецком: Umsiedlung) исходила из секретного протокола к заключенному 23 августа 1939 года в Москве пакта Молотова-Риббентропа, в соответствие с которым Эстония и Латвия были отнесены к сфере влияния СССР. Опасаясь вторжения Красной армии, с октября 1939 года до мая 1940 года в порядке репатриации из Эстонии в Германию переселилось более 13 000 человек. Несколько тысяч немцев из Эстонии решили не покидать родину. После оккупации прибалтийских стран Германия по договоренности с СССР позволила переехать и им, и зимой 1941 года в качестве репатриантов Эстонию покинуло еще около 8000 человек. Латвию в ходе двух волн репатриации в период 1939-1941 гг. покинуло более 60 000 человек. Из-за репатриации в прибалтийских странах прекратил существование игравший здесь значительную роль в течение сотен лет и обогащавший здешнюю культуру прибалтийско-немецкий этнос.

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