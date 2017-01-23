EESTI ESIPAAR: Rahvas nägi riigi esidžentelmeniks saanud Georgi-Rene Maksimovskit esimest korda sügisel, kui Kersti Kaljulaidist sai ootamatult riigipea. President tutvus temaga juba 90ndatel, kui ta kandis veel nime Kersti Talvik ning müüs telefonikeskjaMadis Veltman
У супруга президента Георгия-Рене Максимовского есть квартира в Ласнамяэ, долги за которую перед товариществом выросли настолько, что в дело вмешался судебный исполнитель и на другую недвижимость Максимовского наложили запрет, пишет Õhtuleht.
Проблема для товарищества явно была серьезной — выясняется, что на большой многоквартирный дом он был самым большим должником. Например, в конце 2015 года кроме него был должен денег только один владелец квартиры (сумма около 650 евро). Так что товарищество обратилось к судебному исполнителю, и отметки о запрете поставили на недвижимость Максимовского в начале июня 2015 года.
В товариществе говорят, что к настоящему времени проблема все-таки решена.
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