На муниципальных выборах из министров не будут баллотироваться Ратас и Луйк

На предстоящих в октябре муниципальных выборах баллотируются все члены правительства, кроме премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса и входящего в IRL министра обороны Юри Луйка, передает rus.err.ee.



Из других состоящих в IRL членов правительства министр социальной защиты Кайа Ива будет баллотироваться в Ярвамаа, министр финансов Тоомас Тынисте — в Виймси, министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр окружающей среды Сийм Кийслер — в Таллинне, передает новостной портал ERR.

От соцдемов министр предпринимательства Урве Пало будет баллотироваться в Виймси, остальные (министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский, министр культуры Индрек Саар, министр иностранных дел Свен Миксер, министр внутренних дел Андрес Анвельт) — в Таллинне.

Большинство центристов-министров с планами на выборы определились еще в мае.