На море за 10 минут: велодорожка от Балтийского вокзала доведет до Штромки

"Амортизированный железнодорожный виадук над улицей Ристику уже нынче планируется снести, - рассказывает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Но вместо него надо будет в ближайшие годы построить легкий мостик для велодорожки. Планируется также восстановить когда-то существовавшее пешеходное сообщение межу Каламая и Пельгулинном по пешеходному мосту над станцией Копли-товарная. Соединение намечается с бульвара Колде до улицы Вольта. . Этот мост соединит и два морских побережья.

По мнению Новикова, нужно подумать и о развитии в районе общественного транспорта, чтобы уменьшить потоки автомобилей. Одним из решений мог бы стать трамвай в Пельгуранд. Все эти и многие другие предложения завтра будут вынесены на рассмотрение Таллинской городской управы в рамках осуществляемого с участием Таллинна международного проекта.