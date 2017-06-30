На Молодежном празднике песни и танца открыты бесплатные велопарковки

Партнер XII Молодежного праздника песни и танца по организации дорожного движения AS Ühisteenused напоминает, что во время мероприятия открыты охраняемые велопарковки.

Бесплатные парковки на Празднике танца рассчитаны примерно на 200 велосипедов, на парковках на Празднике песни места хватит примерно для 500 велосипедов. Основаны эти парковки городом Таллинном. Организовать работу велостоянок помогают участники рабочей дружины G4S ”Julged hoolida?”: они выдают номерки, по которым потом можно получить свой велосипед. Дружинников G4S вы узнаете по красным футболкам и желтым сигнальным жилетам.

Охраняемые велопарковки у стадиона ”Калев” находятся:

• на ул. Стаадиони.

• на углу ул. Пюссироху и Выйстлузе.

Две велопарковки рядом с танцевальной площадкой открыты:

• 30 июня с 18:00 до 22:00

• 1 июля с 12:00 до 22:00

Три велопарковки, предназначенные для зрителей Праздника песни, находятся:

• У ворот напротив моря — со стороны тротуара у забора (в сторону Пирита).

• У ворот на ул. Ору. Зеленая зона рядом с Нарвским шоссе — между улицей Ору и забором многоэтажного дома.

• У ласнамяэских ворот Певческого поля.

Велопарковка у Певческого поля открыта:

• 2 июля с 10:30 до 21:30