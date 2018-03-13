На международном русскоязычном турнире по дебатам в Таллинне победу одержали москвичи

10-11 марта в Таллиннском техническом университете уже в четвертый раз прошел ”Таллиннский открытый кубок” — крупнейший в странах Балтии русскоязычный турнир по парламентским дебатам.

Победу в турнире одержали дебатеры из Москвы, а лучшая из эстонских команд достигла полуфинала, сообщают организаторы дебатов.

Соревнования, собравшие в стенах Таллиннского технического университета 40 команд из Эстонии, России, Украины и Беларуси, прошли в дружеской обстановке, где нашлось место как аргументированным спорам, так и продуктивному обмену опытом. В финальной игре турнира, где обсуждалось, должна ли католическая церковь отказаться от принципа безошибочности Папы Римского, победу одержали гости из Москвы — Анна Литовченко и Мария Нурмухаметова. Лучшим спикером турнира стал петербуржец Виктор Леденев.

Вмешались в конкуренцию за награды турнира и местные дебатеры: таллиннская команда в составе Полины Глатенок и Владислава Лушина достигла полуфинала, а Владислав Лушин еще и удостоился 3-го места в индивидуальном зачете соревнований.

По словам главного организатора ”Таллиннского открытого кубка — 2018”, руководителя русскоязычного клуба дебатов ТТУ Виктории Муске, проведение турнира чрезвычайно важно для развития местного движения дебатов. ”Мы очень рады и гордимся тем, что можем проводить подобный турнир. Это уникальная возможность для наших ребят сыграть с лучшими русскоязычными спикерами из разных стран на родном языке и получить опыт игры на крупном турнире с сильной конкуренцией”, — отметила Виктория Муске.

Дебаты — это состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных общественно-политических до ”вечных” морально-философских проблем. Дебаты проходят по определенному регламенту: есть две стороны — ”за” и ”против”, определенный порядок выступлений и роли спикеров, а также объективный судья, который решает, кто лучше объяснил свою позицию.

От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию — так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения.

”Таллиннский открытый кубок — 2018” был организован Клубом дебатов ТТУ. Турнир поддержали Эстонское общество дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллиннский технический университет и студенческий совет ТТУ.