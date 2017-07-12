На международной конференции в Тарту обсуждают сохранение культурного наследия в цифровую эпоху

Сегодня и завтра в Тарту соберутся европейские специалисты в области культурного наследия, чтобы вместе обсудить, как найти равновесие между сохранением наследия и прогрессом в области цифровых технологий. Посвященная председательству в Европейском союзе международная конференция дает Эстонии возможность обратить внимание на вызовы, с которыми сталкиваются культурные учреждения в цифровую эпоху, сообщает Министерство культуры.

По словам министра культуры Индрека Саара, ключевым вопросом является вопрос вовлечения публики в условиях, когда цифровые технологии изменили способы потребления, создания культурных ценностей и доступа к ним. "Технологию необходимо использовать в интересах наследия и людей. Необходимо обеспечить доступ к культурным ценностям, возможности их использования и повторного использования, потому что аудитория играет важную роль в использовании и создании культурных ценностей", — сказал Саар.

Хедлайнером конференции является профессор Миланского университета Пьер Луиджи Сакко, который зачитает открытый доклад под названием "Культурное наследие 3.0". Также на двухдневной конференции выступит около двух десятков спикеров, которые в своих докладах и на своих мастерских остановятся на четырех основных вопросах: какую роль играет культура и наследие в построении более крепких общих и более цельного общества, как обеспечить публике центральное место в деятельности культурных учреждений, а также повысить способность культурных учреждений привлекать аудиторию, как связать культурное наследие с социальными инновациями и экономическим развитием, какое влияние окажет реформа авторских прав в Евросоюзе на доступ к культурным ценностям.

Кроме докладов и дискуссий в рамках конференции пройдут практические мастерские, участники которых смогут поделиться опытом и предложить решения задачам, с которым учреждения по хранению памятников культуры сталкиваются сегодня.

Начинающаяся сегодня в Тарту конференция является частью мероприятий в области культуры, посвященных председательству Эстонии в ЕС.