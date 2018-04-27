На место главного редактора ETV+ объявят открытый конкурс

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) решило выбрать нового главного редактора ETV+ по результатам открытого конкурса, пишет rus.err.ee.

Конкурс на место главреда ETV+ объявят в течение четырех месяцев. До этого времени его обязанности будет исполнять член правления ERR Урмас Ору, а генеральным продюсером будет Ханнела Липпус.

Эфирную сетку передач 2019 года будет составлять уже новый главный редактор вместе с Ханнелой Липпус и Урмасом Ору, основываясь на опыте редакций.

Нынешний главный редактор ETV+ Дарья Саар уходит с должности 25 мая. Саар возглавляла телеканал с момента его основания. Первые передачи ETV+ вышли в эфир 28 сентября 2015 года.

По данным исследования телеаудитории агентством Kantar Emor, рейтинг ETV+ в марте составил 0,9% (процент от общей зрительской аудитории в Эстонии в марте).