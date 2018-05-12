12.05.2018, 10:10

На место директора центра культуры Salme претендуют 15 кандидатов

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rus.delfi.ee
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Salme Kultuurikeskus
Salme KultuurikeskusFoto: Madis Veltman

В рамках объявленного Пыхья-Таллиннской районной управой конкурса на замещение вакантной должности директора центра культуры ”Сальме” поступило пятнадцать заявлений.

11 мая конкурсная комиссия провела интервью со всеми претендентами на должность директора. В состав комиссии вошли не только городские чиновники, но и представители некоммерческого общества Теллискиви, театральной организации ”Ваба Лава” и работающих в центре ”Сальме” творческих коллективов, сообщает пресс-служба района.

"Хотелось бы, чтобы ”Сальме” превратился в настоящий центр культурной жизни местной общины. Поэтому в моем представлении новый директор должен чувствовать ответствоенность не столько перед городскими чиновниками, сколько перед местной общиной”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кандидаты на должность директора должны были написать эссе на тему ”Роль центра культуры ”Сальме” в жизни местной общины и в культурной жизни Эстонии”, а также представить CV и контактные данные двоих людей, которые могли бы рекомендовать данного кандидата.

Кадровые перестановки в центре ”Сальме” были предприняты после обнародования отчета внутреннего контроля, выявившего в центре культуры ряд нарушений.

Временно исполняющим обязанности директора центра был назначен главный специалист районной управы Пыхья-Таллинна по культуре и образованию Стен Светляков.

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