На место директора центра культуры Salme претендуют 15 кандидатов

В рамках объявленного Пыхья-Таллиннской районной управой конкурса на замещение вакантной должности директора центра культуры ”Сальме” поступило пятнадцать заявлений.

11 мая конкурсная комиссия провела интервью со всеми претендентами на должность директора. В состав комиссии вошли не только городские чиновники, но и представители некоммерческого общества Теллискиви, театральной организации ”Ваба Лава” и работающих в центре ”Сальме” творческих коллективов, сообщает пресс-служба района.

"Хотелось бы, чтобы ”Сальме” превратился в настоящий центр культурной жизни местной общины. Поэтому в моем представлении новый директор должен чувствовать ответствоенность не столько перед городскими чиновниками, сколько перед местной общиной”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Кандидаты на должность директора должны были написать эссе на тему ”Роль центра культуры ”Сальме” в жизни местной общины и в культурной жизни Эстонии”, а также представить CV и контактные данные двоих людей, которые могли бы рекомендовать данного кандидата.

Кадровые перестановки в центре ”Сальме” были предприняты после обнародования отчета внутреннего контроля, выявившего в центре культуры ряд нарушений.