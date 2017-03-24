На местных выборах список ОЛПЭ в Ласнамяэ возглавит Мстислав Русаков

23 марта на заседании правления таллинского отделения Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) было принято решение о том, что избирательный список на местных выборах в Ласнамяэ возглавит Мстислав Русаков, сообщается в пресс-релизе ОЛПЭ.

Председатель правления таллинского отделения ОЛПЭ Владимир Дроздов заявил, что Русаков — известный правозащитник и правление пришло к единому мнению, что именно он должен пойти первым номером по партийному списку в крупнейшем районе столицы.

Мстислав поблагодарил своих соратников за оказанное доверие, и сказал, что понимает всю глубину проблем и задач, которые придется решать, и будет стараться делать свое дело достойно.