На месте дома, в котором родилась Марие Ундер, откроют стенд



Деревянный двухэтажный дом был построен в 1872 году, а в 1881 году в него переехала семья учителя из Кассари Фридриха Ундера. 27 марта 1883 года в доме по адресу Алиманни, 46 (сейчас Койду) родилась Марие Ундер. Семья жила в 15-метровой комнате с кухней на втором этаже и когда в ней родилось пять детей, то было решено переехать в район по соседству с Тынисмяги. Марие тогда было четыре года.

Сегодня дома, в котором родилась поэтесса, уже нет. Здание, которое стояло пустым, было снесено в 1984 году. Ранее планировалось отремонтировать здание к 100-летию Марие Ундер и установить на нем памятную доску, но этого так и не произошло, так как такие планы были неприемлемыми для тогдашних властей.

”Летом этого года мы установили на месте здания памятную скамью, а теперь рядом с ней появится и стенд с подробным описанием истории этого места, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Хочу поблагодарить за сотрудничество Литературный центр Ундер и Тугласа, благодаря которому мы можем быть уверенными, что наследие Ундер навсегда останется с нами, несмотря на то, что дома, где она родилась, уже нет”.

Установка стенда пройдет в рамках проекта Управы района Кесклинн, в ходе которого были собраны предложения о том, какие исторические места в районе можно было бы отметить стендами. Кроме стенда, посвященному дому, в котором родилась Марие Ундер, в рамках проекта в январе будут установлены еще два стенда.

В субботу после открытия стенда по адресу Койду, 46 гид Эдуард Кольхоф проведет экскурсию на русском языке по микрорайону Кассисаба.