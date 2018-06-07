07.06.2018, 14:06

На магистрали Таммсааре-Ярвевана меняется скоростной режим в связи с большим количеством ДТП

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rus.delfi.ee
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На магистрали Таммсааре-Ярвевана меняется скоростной режим в связи с большим количеством ДТП
Foto: Madis Veltman

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с 8 июня меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана.

На отрезке улицы Таммсааре, от перекрестка с улицами Рахумяэ и Тонди до рамп въезда и съезда на Пярнуское шоссе, с 7 утра до 7 вечера максимальная скорость ограничивается 50 км/час. С 7 часов вечера до 7 часов утра там разрешена скорость до 70 км/час.

Пока изменение рассматривается как временное — до выявления итогов мониторинга.
Таллинский транспортный департамент просит соблюдать требования дорожных знаков и учесть, что этот участок магистрали находится под особым внимание дорожной полиции.

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