На магистрали Таммсааре-Ярвевана меняется скоростной режим в связи с большим количеством ДТП

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с 8 июня меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана.

На отрезке улицы Таммсааре, от перекрестка с улицами Рахумяэ и Тонди до рамп въезда и съезда на Пярнуское шоссе, с 7 утра до 7 вечера максимальная скорость ограничивается 50 км/час. С 7 часов вечера до 7 часов утра там разрешена скорость до 70 км/час.

Пока изменение рассматривается как временное — до выявления итогов мониторинга.

Таллинский транспортный департамент просит соблюдать требования дорожных знаков и учесть, что этот участок магистрали находится под особым внимание дорожной полиции.