На крыше здания скорой помощи установлена солнечная электростанция

Первая из предусмотренных масштабным проектом PV-100 солнечная электростанция установлена на крыше здания скорой помощи в Таллинне по адресу Ретке, 1. Пилотный проект нацелен на значительной расширение использования энергии из возобновимых источников и служит поставленной нашим городом цели — завоеванию титула Зеленой столицы Европы, сообщает Раэпресс.
Электростанции будут устанавливаться на муниципальных зданиях. Мощность первой из них — 25 киловатт. В ближайшее время будут проведены новые тендеры, которые позволят найти партнеров городу как по оценке прочности строительных конструкций, так и проектированию и строительству солнечных батарей.
Таллинн взял обязательство увеличить на 20% использование энергии из возобновляемых источников к 2020 году и уменьшить выброс углекислого газа на территории города на 40% к 2030 году.. Этой цели служат самые разные меры — от перемен в системе общественного транспорта до обработки отходов. Создание солнечных электростанций — одна из важнейших среди них.