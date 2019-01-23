На крыше здания скорой помощи установлена солнечная электростанция

Электростанции будут устанавливаться на муниципальных зданиях. Мощность первой из них — 25 киловатт. В ближайшее время будут проведены новые тендеры, которые позволят найти партнеров городу как по оценке прочности строительных конструкций, так и проектированию и строительству солнечных батарей.

Таллинн взял обязательство увеличить на 20% использование энергии из возобновляемых источников к 2020 году и уменьшить выброс углекислого газа на территории города на 40% к 2030 году.. Этой цели служат самые разные меры — от перемен в системе общественного транспорта до обработки отходов. Создание солнечных электростанций — одна из важнейших среди них.