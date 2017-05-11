На крыше Горхолла пройдут молодежные соревнования по танцам

В воскресенье, 14 мая, в 16 часов на крыше Горхолла в Таллинне в рамках Дня города пройдут молодежные соревнования по танцам ”Team-up battle”, сообщает Раэпресс.

Молодежь, причем не только таллиннская, приглашается для участия в конкурсе по двум категориям. В первом туре соревноваться будут пары любителей брейкданса и хипхопа. Лучшие из них попадут в следующую категорию, в предварительном туре которой представители всех танцевальных стилей смогут продемонстрировать сольное выступление. Жюри отберет из них восьмерку лучших.

В каждом туре музыка будет играть один хипхоп и один брейкданс. Так что в паре должны оказаться участники, владеющие обоими стилями: один — хипхопом, второй — брейком.

Главный организатор конкурса — Таллинский департамент спорта и молодежи учредил призы для победителей — подарочные карты разной стоимости. Регистрация участников — на месте в 15 часов.

Нынешний День Таллинна решено посвятить в основном молодежи.