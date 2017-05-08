На круговой развязке в Хааберсти закрыты для движения многие полосы

На круговой развязке в Хааберсти с сегодняшнего дня закрыты для проезда многие полосы, поскольку продолжаются работы по созданию автобусной остановки на улице Ыйсмяэ, пешеходных переходов и тротуаров.

Однако во всех направлениях открыто для движения хотя бы по одному ряду, сообщает Раэпресс.

На Палдиском шоссе в направлении к Ыйсмяэ в районе перекрестка для движения транспорта доступны две полосы вместо обычных четырех, по кругу движение идет в одном ряду, из которого можно выехать в направлении на Табасалу, к бензоколонке, на Палдиское шоссе и улицу Эхитатяте. На улице Эхитаяте по направлению к центру города для движения доступна также только одна полоса. Одна полоса открыта и для движения с Палдиского шоссе и улицы Раннамыйза в сторону центра города.

Чтобы не вызывать больших заторов при проезде круговой развязки в Хааберсти, мэрия просит водителей пользоваться объездными маршрутам и следовать указаниям средств регулирования движения. В середине недели в соответствии с проводимыми работами будет введена новая схема движения на перекрестке.