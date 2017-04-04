На консультационную линию семейного врача обращается около четверти миллиона людей в год

В 2016 году на общегосударственный консультационный телефон семейного врача 1220 в общей сложности позвонили 240 464 раза, т. е. в среднем в день помощь получали 657 позвонивших. 0,5% звонков были направлены для получения неотложной помощи в Центр тревоги, 6,9% позвонивших посоветовали обратится в приемный покой больницы, а 8,4% позвонивших получили совет обратиться со своей проблемой к семейному врачу или врачу-специалисту. В 84,2% случаев с помощью консультантов линии семейного врача позвонившие разрешили проблему в домашних условиях.

По словам руководителя проекта консультационного телефона семейного врача 1220 Кларики Калликорми, в основном консультации даются в связи с небольшими проблемами со здоровьем, однако случаются ситуации, которые предполагают вмешательство экстренной медицины. ”Для этого мы ежедневно находимся в оперативном контакте с Центром тревоги и можем за несколько секунд направить звонок на 112, если ясно, что состояние здоровья позвонившего указывает на необходимость скорой помощи”,— сказала Калликорм.

По словам руководителя области медицины Центра тревоги Маргит Каллас, плотное сотрудничество с консультационной линией семейного врача позволяет помочь людям в ситуациях, при которых выезд бригады скорой помощи может быть и не нужен. ”В прошлом году на консультационную линию семейного врача мы направили около 25 000 позвонивших в Центр тревоги, состояние которых не требовало выезда скорой помощи. При небольших проблемах со здоровьем мы призываем людей сначала проконсультироваться по линии семейного врача 1220, откуда при необходимости для выезда скорой помощи звонок перенаправят на 112”, — объяснила Каллас.

Поскольку проблемы со здоровьем часто возникают неожиданно, то консультационный телефон является отличной возможностью для получения профессиональной помощи вне зависимости от времени суток или местонахождения позвонившего. ”Обращение на консультационную линию — это практическое решение в таких ситуациях, при которых проблема со здоровьем возникает вне рабочего времени или во время путешествия. Кроме того, повышается доля и тех позвонивших, которые в связи с работой переехали жить в Финляндию или другую зарубежную страну”, — сказала Калликорм.

На консультационную линию семейного врача можно позвонить также по номеру +372 634 6630, как из Эстонии, так и из-за границы.

Цена за звонок согласно прейскуранту оператора связи.

"Ежедневно мы даем людям консультации по применению лекарств и пояснения об организации системы здравоохранения Эстонии. Поскольку услуга консультационного телефона анонимна, то часто люди звонят и по поводу различных деликатных проблем со здоровьем. Нередко в вопросах здоровья маленьких детей в поддержке нуждаются и родители".

Для поддержки консультантов при оказании услуги консультационной линии используется медицинский алгоритм. ”Консультант может ввести описанные позвонившим симптомы в систему алгоритмов, которая укажет возможное заболевание или возможный вирус”, — объяснила Калликорм. Указания на конкретные заболевания консультанты не дают, поскольку поставить диагноз по телефону анонимному позвонившему нельзя и невозможно. ”Тем не менее, мы можем посоветовать обратиться к семейному врачу, врачу-специалисту или в приемный покой больницы, чтобы проверить эти симптомы”, — добавила она.

Консультационный телефон семейного врача работает круглосуточно, консультации позвонившим дают опытные семейные медсестры, а также медсестры и врачи с опытом оказания экстренной медицинской помощи, как на эстонском, так и на русском языках. Консультанты консультационной линии помогут проанализировать состояние здоровья и дадут руководства по оказанию первой помощи.

Дополнительная информация: www.1220.ee