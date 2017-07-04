На конкурсе лучших пахарей России тракторист из Эстонии занял второе место

В Башкирии в рамках чемпионата России среди механизаторов прошли состязания по пахоте. Второе место в них занял парень из Эстонии Каспар Ярвала, передает rus.err.ee.
Первое место занял ирландец Джон Стивен Уилан. Руководитель фирмы Rodnas OÜ Каспар Ярвала из Эстонии занял второе место, бронза досталась россиянину Андрею Шалю.
По словам Каспара Ярвал, четвертый раз участвующего в соревнованиях пахарей, в этом году условия были очень сложными.
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