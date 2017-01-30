На конкурсе иллюстраций к роману Таммсааре победил служащий Сил обороны

В музее А. Х. Таммсааре Таллинского литературного центра сегодня объявлено имя победителя конкурса иллюстраций к самому известному многотомному роману классика эстонской литературы "Правда и справедливость". Им стал служащий сейчас в Силах обороны молодой художник Марк Антониус Пухкан, сообщает Раэпресс. Специальной премии удостоена художник Инге Кудисийм, сообщает "Столица".

По мнению жюри, работы Пухкана отличаются свежестью восприятия, своеобразием, чем и привлекают внимание.

Конкурс иллюстраций к явно не детскому произведению стал в наши дни редкостью. Нынешний объявили в начале 2016 года музей Таммсааре и Общество друзей Таммсааре и Вильде. Они планируют выпустить иллюстрированное лучшими работами издание первого тома "Правды и справедливости" к отмечаемым в следующей году 140-летию со дня рождения Таммсааре и 100-летию Эстонской Республики.

Победитель конкурса получит денежную премию в размере 1000 евро, которые солдату явно лишними не будут, лауреат специальной премии получит 300 евро.