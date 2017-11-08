На конкурс ”Охота за умами” была подана 341 идея

Последний раз так много идей на конкурс ”Охота за умами” было подано восемь лет назад. Рост обусловлен количеством идей из столицы. Таллиннцы в этом году подали на 65% идей больше чем в прошлом году, сообщается в пресс-релизе.

По словам Ало Иваска, председателя правления Фонда развития предпринимательства (EAS), организации-инициатора конкурса ”Охота за умами”, количество поданных на конкурс идей показывает, что интерес к предпринимательству у людей растет.

”Проект ”Охота за умами” выполняет в предпринимательском секторе Эстонии определеннуюроль, которая с годами становится всё важнее. Надеемся и в этом сезоне увидеть интересные или даже меняющие мир идеи, а также поддержать их развитие как во время конкурса, так и после него”, — сказал Иваск.

Руководитель дивизиона развития бизнеса SEB Март Маасик сказал, что важный вклад проекта ”Охота за умами” состоит именно в его особенной форме поддержки.

”Предыдущие два года SEB вручал специальную премию идее, которая была направлена на решение общественных и социальных проблем. На ”Охоте за умами” в таких идеях недостатка нет и приятно видеть, что идеи для социального предпринимательства подаются со всей Эстонии из множества различных регионов”, — сказал Маасик.

По словам исполнительного директора Elisa Eesti Сами Сеппянена, в прошлом году, в роли крупного спонсора конкурса, опыт компании был позитивный, и в этом году мы надеемся на содержательные проекты по сотрудничеству.

”Для Elisa важно внести свой вклад в создание инновационных решений, которые реально могут подойти и потребителям. Вместе с ”Охотой за умами” мы в числе прочего также ищем решения, которые помогут использовать возможности и потенциал сети 5G, которая скоро появится. Обязательно и в этом году будут крылатые идеи, но мы хотим особенно помочь командам, у которых есть амбиции и навыки, для того чтобы с помощью ментора осуществить свою идею. В прошлом году мы тестировали в Elisa созданную систему распознавания личности MARKUS и надеемся, что такие содержательные проекты по сотрудничеству появятся и в этом году”, - сказал Сеппянен.

Большинство идей подали из Таллинна и Харьюмаа, 175 и 54 соответственно. Из Тартумаа было подано 54, Пярнумаа 16, Ляэне-Вирумаа 8, Вильяндимаа 6, Вырумаа 6, Ида-Вирумаа 5, Йыгевамаа 4, Валгамаа 4, Пылвамаа 3, Ляэнемаа 2, Сааремаа 2, Ярвамаа 1 и Рапламаа 1 идея.

Из всех идей представлены следующие сферы: 99 — информационные и коммуникационные технологии, 48 — промышленность и дизайн, 23 — туризм и обслуживание, 34 — социальное предпринимательство, 22 — здоровье и биомедицина, 17 — творчество и 30 идей в сфере энергетики и окружающей среды. 68 идей были распределены в категорию иных сфер.

Инициатором крупнейшего конкурса бизнес-идей является EAS, партнером — SEB и крупным спонсором — Elisa. Также конкурс ”Охота за умами” поддерживают Elering, Levira, Tehnopol, адвокатское бюроTriniti, Ülemiste City, волость Харку, волость Хийу, город Пярну, волость Сауэ, город Таллинн, город Тарту, волость Виймси и союз самоуправлений Вырумаа. Проведение конкурса ”Охота за умами” финансируется из средств Европейского фонда ЕС по региональному развитию EAS.