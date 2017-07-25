На конкурс на освещение крепостных стен и башен Таллинна поступило пять заявок

Пять заявок, в том числе от известных фирм Дании, Германии и Финляндии, поступили на участие в конкурсе идей создания единой системы подсветки 27 башен и более чем полутора километров крепостной стены Таллинна, сообщает Раэпресс.

Троим из заявителей будет сделано предложение о разработке конкурсного решения, срок представления которого в сентябре. На втором этапе эти проекты будут оценены и определен победитель.

Таллинская средневековая крепостная стена — одна из наиболее сохранившихся в Северной Европе. Подсветка призвана подчеркнуть уникальность и красоту ее ночного вида, в значительной степени определяющего визуальный облик нашей столицы. Поэтому конкурсное решение должно быть не лишено в определенной степени даже драматизма, включать игру светотени, оказывать эмоциональное воздействие, создавая в то же время целостную картину стены и башен.

Конкурсное задание включает помимо стены и башен также склон Тоомпеа, Паткульские лестницы и склон за ними.