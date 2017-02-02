На конкурс архитектурного решения Каларанд было представлено 11 работ

В среду, 1 февраля, закончился прием архитектурных проектов по адресу ул. Каларанна, 1, к окончанию срока было подано 11 работ.

По словам председателя правления AS Pro Kapital Паоло Микелоци, ожидалось, что на конкурс будут представлены как общая архитектурная концепция, так и детальные эскизы зданий и строений.

Детальная планировка территории предусматривает строительство постоянного пляжного променада и соединение общественной территории района с постройками, что создало бы единое цельное решение для всего района городского пространства Таллинна.

”Авторы конкурсных работ и результаты станут известны к 20 февраля, когда жюри архитектурного конкурса подробно ознакомится с представленными работами и выберет решение, которое лучше всего отвечает идеи детальной планировки”, сказал Мичелози.

Премиальный фонд архитектурного конкурса Каларанд составляет 60 000 евро. С победителем конкурса проведут переговоры для заключения договора на разработку проекта.

В состав жюри конкурса вошли представители Эстонского союза архитекторов, Таллиннского департамента городского планирования и AS Pro Kapital Eesti.