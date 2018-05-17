На конференции в честь 95-й годовщины Союза медсестер Эстонии была объявлена "медсестра года"

Союз медсестер Эстонии на сегодняшней конференции ”Здоровье как право человека”, посвященной 95-й годовщине Союза, наградил титулом ”сестра года” Ирину Тохус, которая проработала медсестрой более 20 лет. С 1997 года она работает в Северо-Эстонской региональной больнице медсестрой экстренной хирургии, а с 2000 года также семейной медсестрой и медсестрой широкого профиля в Nõmme Perearstikeskus OÜ.

«Ирина Тохус делает свою работу с душой, ее очень ценят коллеги и пациенты. Она вносит активный вклад в развитие сферы здравоохранения, принимая участие в рабочих группах и являясь руководителем практики для студентов. Кроме этого она пишет статьи на тему здравоохранения и дает образовательные лекции на тему здоровья», – рассказала президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.

Ирина Тохус является членом Союза медсестер Эстонии с 1997 года, а с 2002 года она также входит в сообщество семейных медсестер. В 2018 году Ирина Тохус была выбрана председателем сообщества, она активно занимается организацией обучения семейных медсестер.

«За последние пару десятков лет роль медсестры сильно изменилась. Самым большим вызовом стало четко сформулировать задачи медсестер и их ответственность, а также внести соответствующие изменения в правовые акты», – рассказала президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус.