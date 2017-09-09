На конференции парламентов по безопасности обсудили европейское сотрудничество в области обороны

На конференции национальных парламентов по безопасности обсуждалось европейское сотрудничество в области обороны

Главными темами дискуссии, в которой приняли участие комиссии по иностранным делам и комиссии по государственной обороне национальных парламентов ЕС и депутаты Европейского парламента, стали цели европейского сотрудничества в области обороны и объем расходов на оборону, а также киберугрозы и стратегическая коммуникация, передает пресс-служба Рийгикогу.

В Таллинне прошла межпарламентская конференция по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны. Выступающие рассмотрели тему измерения расходов на оборону. Участники также обсудили, существуют ли преграды для развития европейского сотрудничества в области обороны и каковы аргументы против такого сотрудничества.



Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что в развитии европейского сотрудничества в области обороны нужно оставаться реалистами. По его словам, у государств разные цели в связи с сотрудничеством в области обороны. Наша общая задача — прийти к соглашению.

Вице-председатель Европейского совета по иностранным делам Карл Бильдт отметил, что для обеспечения региональной и глобальной безопасности необходимы военный потенциал и стратегическая воля.

Заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Таджан Илдем сосредоточился на сотрудничестве между НАТО и ЕС в области политики обороны. По его словам, ЕС не может в одиночку заниматься всем, чем занимается НАТО. Именно поэтому необходимо сотрудничать. Он добавил, что в обеспечении безопасности региона также имеют значение государства, не являющиеся членами ЕС.

Участники дискуссии о практических аспектах гибридного мира обсудили темы киберугроз и стратегической коммуникации. Руководитель оперативной рабочей группы Европейской службы внешних связей East StratCom Джайлз Портман рассказал о распространении липовых новостей и ложной информации и объяснил, как им противостоять. ”Нужно сосредоточиться на сути послания, а не на посланнике”, — подчеркнул Портман.

Генеральный директор Департамента государственных инфосистем (RIA) Таймар Петеркоп подчеркнул, что защита цифрового общества и киберпространства — это командная задача. Он сказал, обсуждая тему вмешательства в выборы, что киберпреступления особенно опасны и сложно раскрываемы потому, что их можно заказать в виде услуг.