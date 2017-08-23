На концерте Ruja зрители пожертвовали на лечение онкобольных почти 3000 евро

В День восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле прошел концерт ”Eesti muld ja Eesti Ruja”, на котором фонд помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) собрал в виде пожертвований около 3000 евро. В эти же выходные на ярмарке рукоделия в Ванамыйза и мотофестивале в Кивиыли резервы фонда пополнились еще более чем 600 евро, говорится в пресс-релизе Kingitud elu.

”В воскресенье вечером на Певческом поле собралась замечательная публика с особенным настроением: к вечеру наша копилка для пожертвований была заполнена — набралось шесть килограммов наличных, — сказал заведующий Kingitud elu Тойво Тянавсуу. — Одни давали больше, другие меньше, но пожертвований было очень много — и от пенсионеров, и от кандидатов в мэры. Благодарим всех вас. Вместе вы филигранно помогли Эстонии — подарили кому-то из сограждан новую надежду и возможность жить”.

Для фонда лето еще не закончилось: уже на этой неделе волонтеры будут собирать пожертвования на Таллиннском певческом поле на концерте Scooter и фестивале We Love the 90ś.

В этом году Kingitud elu оказал помощь рекордному числу ходатаев: на лечение 70 пациентов выделено 790 000 евро.

Фонд по-прежнему призывает всех становиться постоянными спонсорами Kingitud elu. На сайте фонда www.kingitudelu.ee есть возможность быстро и удобно оформить через ссылку на банк постоянное платежное поручение.