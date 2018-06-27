На клубничных плантациях в Пылвамаа обнаружили 29 нелегальных гастарбайтеров

В ходе рейдов по клубничным плантациям Пылваского уезда 26 июня полиция обнаружила 29 иностранцев, собиравших клубнику без надлежащей регистрации краткосрочной работы в Эстонии, передает rus.err.ee.

В ходе рейда были проверены три юридических и 62 физических лица, сообщила в среду пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

29 работников на плантациях оказались иностранцами, которые не оформляли свою краткосрочную работу в Эстонии в соответствии с требованиями.

В отношении нарушителей было начато производство и назначены денежные штрафы.