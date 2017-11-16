На интеграционной конференции проанализируют, как сделать общество более сплоченным

Сегодня в Таллинне начинается двухдневная международная интеграционная конференция ”Единство в мультикультурном обществе: роль культуры, медиа и гражданского общества”. Ее организатор — Фонд интеграции — пригласил внушительное число экспертов, политиков, ученых и визионеров для того, чтобы поделиться международным опытом, а также, чтобы в результате совместного обсуждения привнести в интеграционную политику Эстонии новые идеи.

По словам министра культуры Индрека Саара, культура выполняет особую роль и миссию в деле продвижения Эстонии к сплоченному и открытому обществу.

”Культура объединяет людей, поскольку помогает понять различные мировоззрения и отправные точки, а совместная общественная деятельность сближает людей. Уравновешивающая и разъясняющая работа средств массовой информации при этом также имеет большое значение, поскольку запугивание или пропаганда закрытости являются недальновидными, и никак не способствуют сплоченности, а наоборот, усугубляют раскол в обществе”, — сказал Саар.

В первый день конференции в дискуссии о роли средств массовой информации примет участие Роб Беркели — представитель одного из самых влиятельных медийных концернов — BBC, в котором он отвечает за привлечение слушателей. По его мнению, наблюдается рост потребности в таком медийном пространстве, в котором все жители государства, независимо от национальности и прочих различий, доверяли бы друг другу и общались между собой. ”Обеспечение участия всех связующих групп является главной заботой СМИ как публичной услуги”.

Во второй день конференции в обсуждении вопросов интеграции национальных меньшинств в Эстонии, Латвии и Литве примет участие также профессор психологии Российского национального исследовательского университета ”Высшая школа экономики” и руководитель международной научно-учебной лаборатории социокультурных исследований Надежда Лебедева. По ее словам, результаты исследований доказывают, что одного лишь декларирования принципа мультикультурности недостаточно. ”Постоянный упор на мультикультурность, наоборот, заставляет занять оборонительную позицию, как национальное большинство, так и национальные меньшинства. Для того чтобы интеграционная политика была успешной, необходим основательный анализ взаимных межкультурных связей в более широком социальном и политическом контексте”.

По мнению выступающего во второй день конференции профессора политических наук и руководителя отдела политических исследований канадского университета Куинс Жужи Чергё, одним из важнейших вызовов, стоящих перед демократическими странами, является успешная интеграция меньшинств, что позволит избежать внутренних и внешних кризисов. ”Сравнительные исследования показывают, что организации и сети национальных меньшинств, являющиеся соединительным звеном между государством и меньшинствами, играют в этом главную роль”.

Во второй день конференции состоятся также дебаты политиков, в которых примут участие представители крупнейших действующих в Эстонии партий. Вести публичные дебаты будут журналист Неэме Рауд и председатель совета Фонда интеграции Кристина Каллас.

Конференция пройдет с 16 по 17 ноября в Таллинне, в отеле Nordic Hotel Forum. Ознакомиться с программой конференции и докладчиками можно на сайте www.integrationconference.ee

Прямую трансляцию конференции можно посмотреть на сайте www.integrationconference.ee.