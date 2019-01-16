На инфочасе в Рийгикогу премьер-министр разъяснил ситуацию в сфере переработки отходов

Премьер-министр сообщил, что складирование бытовых отходов на свалках повысилось. ”В 2016 году они составляли 10%. В 2017 году — уже 19%. По прогнозам в 2018 году доля бытовых отходов превысит 20%”. По словам Ратаса, в отношении упаковки необходимо применять принцип ответственности производителя.

Штраф со стороны Европейского союза, по словам Ратаса, возможен по самому мрачному сценарию, но пока что Эстония сигнала о штрафе не получала. Премьер-министр отметил, что проблема серьезная и поиск решения следует начать с того, как мотивировать людей активнее сортировать отходы и как можно повторно использовать бытовые отходы. Цель — к 2020 году начать повторно использовать не менее 50% бытовых отходов. Сейчас переработку проходит порядка 32%. ”И я считаю, что ради этого надо работать”, — сказал Ратас.

Паллинг отметил, что делать что-либо следует не из опасений получить штраф, а ради сохранения окружающей среды. По словам Ратаса, будущее должно быть чище, чтобы следующие поколения не должны были заниматься вопросами переработки мусора так активно, как это делаем мы.

Премьер-министр также ответил на вопрос Мартина Хельме о провокациях в политике, на вопрос Арто Ааса о конфликте интересов и на вопрос Марта Хельме о двойных стандартах в политике.